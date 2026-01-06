Los Angeles Kingsin Joel Armia loukkaantui NHL:ssä. Asia nostattaa huolta myös Suomen jääkiekon olympiajoukkuetta ajatellen.

Los Angeles Kingsin slovenialainen hyökkääjäkonkari Anze Kopitar, 38, loukkaantui ensin jääkiekon NHL:n ottelussa Minnesota Wildia vastaan. Hän jätti kaukalon avauserän lopussa seuransa mukaan alavartalovammasta kärsien.

Kopitar näytti saaneen vamman laidan läheisessä kamppailussa Joel Eriksson Ekiä vastaan.

Suomalaishyökkääjä Joel Armian, 32, ottelu päättyi puolestaan toisen erän puolivälissä. Hänen raportoitiin kärsivän ylävartalovammasta.

Oli vaikea havaita minkään pelitilanteen vaikuttaneen erityisesti Armian vammaan, Daily Faceoff kirjoitti.

Armia on pelannut oivaa ensimmäistä kauttaan Los Angeles Kingsin pelaajana. Koossa on 16 (9+7) pistettä 41 ottelusta.

Kokenut hyökkääjä on valittu myös Suomen olympiajoukkueeseen. Milano-Cortinan turnaus pelataan ensi kuussa.

Tarkempaa tietoa Kopitarin ja Armian vammoista ei tällä hetkellä ole. Ei ole myöskään esitetty arviota, kauanko he olisivat mahdollisesti sivussa.