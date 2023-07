NHL-lupaus Kasper Halttusella, 18, takana kiireinen kesä – sai seuralta painavan viestin

Halttusen peruskesäharjoittelu on ollut rikkonaista, koska Halttunen on tehnyt jo muutaman reissun Pohjois-Amerikkaan. Niistä mieleenpainuvin oli kesäkuun lopussa, kun hän oli perheensä ja tyttöystävänsä kanssa Nashvillessä NHL:n varaustilaisuudessa.

Reissu kruunautui mitä mahtavimmalla tavalla, sillä San Jose Sharks huusi Halttusen nimen toisen kierroksen neljäntenä pelaajana numerolla 36. NHL:n varaustilaisuuden ensimmäisellä kierroksella ei suomalaisvalintoja tehty.

Tähtihetki syöpyi syvälle kiekkoilijan mieleen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Sehän on jokaisen pienen kiekkopojan unelma. Minulle se oli unelmien täyttymys ja heittämällä yksi elämäni parhaista päivistä ja hetkistä, Halttunen hehkutti Nuorten Leijonien leirillä Vierumäellä.



Kovat näytöt MM-kaukalossa

Vaikka varaus oli hieno asia, Halttunen tietää, ettei se muuta mitään.

– Oltaisi nimeni huudettu tai ei, niin nythän se varsinainen työ vasta alkaa. NHL:ään on vielä pitkä matka, Vuosaaren Viikinkien kasvatti korosti.

Halttunen pääsi viime kaudella haistelemaan HIFK:ssa liigavauhtia. 27 ottelussa syntyi yksi syöttöpiste, mutta A-nuorissa tahti oli hurja: 18 kamppailua tehoin 18+6. Kevään 18-vuotisten MM-kisoissa hän oli Suomen kapteeni. Viidessä MM-ottelussa 6+4 pistettä kuitannut Halttunen on ikäluokkansa lahjakkaimpia pelaajia.

Hyökkääjä kirjoitti San Jose Sharksin kanssa kolmevuotisen tulokassopimuksen. Näin Sharks omistaa suomalaisen pelaajaoikeudet.

– San Josesta tullut viesti on selvä. Minun pitää kehittää peliäni joka rintamalla. Fyysisiä ominaisuuksia on syytä viedä roimasti eteenpäin. Lopulta kaikki on itsestäni kiinni, Halttunen sanoi.

Tulevan kauden pelipaikka on vielä auki. Tarkoituksena olisi löytää seura, jossa rooli olisi iso ja mieluinen.

– Vielä on liian aikaista sanoa, missä pelaan syksyllä. Haluan ottaa isoja steppejä. On paikka sitten IFK:ssa tai jossain muualla, niin pääasia on iso vastuu.



Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Perhe on paras

Myös Porin Ässissä jatkava hyökkääjä Lenni Hämeenaho, 18, nostaa NHL:n draft-tilaisuuden elämänsä parhaaksi hetkeksi. Kajaanin Hokin kasvatin nimen huusi toisella kierroksella (numerolla 58) New Jersey Devils.

– Matkasta jäi mahtava fiilis. Oli tärkeää olla koko perheen voimin paikalla.

Puheessa toistuu useasti perheen merkitys. Se ei ole ihme, sillä Hämeenahot ovat pakanneet tavaransa useasti poikiensa kiekkoharrastuksen edistämiseksi. Kajaanista tie vei vuodeksi Ylivieskaan, josta matka jatkui Poriin.

– Tukea on tullut aina. Nyt vanhemmalla iällä olen vasta ymmärtänyt paremmin sen, miten iso ratkaisu se on perheeltä aina ollut, kun olemme vaihtaneet paikkakuntaa. Perheen vaikutus siihen, että olen päässyt pelaamaan liigaa ja saanut nyt NHL-varauksen, on ihan mieletön. Olen siitä ikuisesti kiitollinen, Hämeenaho sanoi.

Hämeenaho nousi viime liigakaudella jo porilaisjoukkueen kantaviin voimiin. 51 ottelussa syntyi 21 pistettä (9+12). New Jersey Devilsin odotukset ovat kovat, vaikka vakituinen NHL-paikka on vielä kaukana.