NHL:ssäkin debytoinut Oliver Kapanen tekee tuhojaan Ruotsissa – kova tavoite tulevaan: "Se on suunnitelma"

Oliver Kapanen debytoi tällä kaudella NHL:ssä, ja tekee nyt kovaa jälkeä Timrå IK:n riveissä Ruotsissa. Ensi kaudeksi silmissä siintää paluu Montreal Canadiensiin.

Kapanen, 21, säkenöi viime keväänä KalPan paidassa ja pelasi pudotuspelit yli piste per peli -tahdilla. Pudotuspelien ensimmäiseltä kierrokselta aina pronssiotteluun yltäneiden kuopiolaisten ykkössentteri teki 13 ottelussa tehot 7+7 ja sijoittui pudotuspelien pistepörssissä lopulta kolmanneksi.

Vauhti vain kiihtyi kesää kohden.

Toukokuun alussa Kapasen kerrottiin tehneen kaksivuotisen sopimuksen Ruotsin pääsarjassa pelaavan Timrå IK:n kanssa, ja jo seuraavana päivänä hän debytoi miesten MM-kisoissa.

Tshekin MM-jäillä syntyi kovaa jälkeä; kuusi maalia kahdeksassa ottelussa oikeuttivat Leijonien sisäisen maalipörssin ykkössijaan.

Kesäkuussa Kapasen kerrottiin solmineen kolmivuotisen tulokassopimuksen NHL-seura Montrea Canadiensin kanssa, joka oli varannut hänet toisella kierroksella vuonna 2021, ja niinpä loppukesästä oli vielä edessä lähtö legendaarisen kanadanalaisseuran harjoitusleirille.

– Kun allekirjoitin sopimuksen, puhuimme paljon, että ollaanko kausi Ruotsissa kokonaan eikä edes lähdetä leirille. Tulimme kuitenkin siihen johtopäätökseen, että lähdetään. Takana oli tosi hyvä kesä. Sain treenattua paljon ja pitkän pätkän, ja oli paljon itseluottamusta viime kaudesta. Leiri meni tosi hyvin.

Syys-lokakuun neljässä harjoitusottelussa Kapanen teki tehot 1+3, ja kauden kynnyksellä Canadiens kertoi hänen saaneen paikan NHL-miehistöstä.

– Sitä ei osannut viime kaudella vielä ajatellakaan.

Ikimuistoiset ensihetket

Oliver Kapanen teki viime keväänä kovaa jälkeä KalPan paidassa SM-liigan pudotuspeleissä.Photomotion / All Over Press

NHL-debyytti koitti 10. lokakuuta Bostonissa. Peliaikaa kertyi Canadiensin nelosketjussa reilut kymmenen minuuttia, ja Kapanen merkkautti heti ensimmäisen tehopisteensä oltuaan alustamassa Josh Andersonin 3–5-kavennusta kolmannessa erässä. Canadiens hävisi ottelun 4–6.

– Kävi hyvä säkä, kun oma isäkin pääsi katsomaan sitä peliä. Siellä oli juuri SHL-pomojen reissu, eli hyvä sattuma silläkin tavalla. Varmasti iso juttu oli hänellekin.

Kapasen isä on Timrån urheilujohtajana työskentelevä Kimmo Kapanen, joka edusti ruotsalaisseuraa maalivahtina jo 2000-luvun alussa neljällä kaudella

– Ei niitä ensimmäisiä NHL-hetkiä varmasti koskaan tule unohtamaan. Ensimmäiset vaihdot, ensimmäinen peli ja totta kai ensimmäinen kotipeli Montrealissakin oli aika makee.

Uran toistaiseksi viimeinen NHL-ottelu on kotipeli Calgary Flamesia vastaan marraskuun alussa. Kapanen ehti pelata 12 ottelua tehoin 0+2 ennen kuin valmentaja veti hänet tuona iltana sivuun.

– Hän sanoi, että lähden takaisin Ruotsiin kehittymään ja palaan sitten isoon rooliin Montrealiin.

– Tavallaan se oli aika yllättävää. Minuutit eivät olleet mitään korkeimpia, mutta mieli ja asenne oli, että pelaan NHL:ssä. Sillä tavalla se tuli aika puskista, mutta ehkä sitä osasi alitajuisesti odottaakin.

Seurajohto ilmaisi Kapaselle olleensa tyytyväinen näkemäänsä, mutta parannettavaakin jäi.

– Pieni kaukalo korostaa kamppailuita ja laitojen lähellä pelaamista, missä pitää olla paljon voimakkaampi, ovelampi ja parempi. Siinä haluan ottaa sen seuraavan askeleen ja vakiinnuttaa sitä kautta roolini.

Päivä päivältä, peli peliltä, viikko viikolta

Oliver Kapanen (keskellä) teki viime keväänä ensimmäisissä miesten MM-kisoissaan kuusi maalia kahdeksassa ottelussa.AOP

Kapanen ei jäänyt surkuttelemaan kohtaloaan, vaan käänsi tapahtuneen voimavaraksi. Lainapesti Timråssa on hänelle ennen kaikkea mahdollisuus.

– Siitä (NHL-kokemuksesta) sai lisää virtaa arkeen ja siihen, että sinne haluaa takaisin joku päivä pelaamaan kokonaisia kausia vakiopelaajana. Täällä Timråssa on kuitenkin erittäin hyvä valmennus ja joukkue. Voin vain joka päivä mennä kehittämään itseäni ja pelata.

SHL:n runkosarjaa on pelaamatta vielä viimeinen neljännes, ja Olli Jokisen luotsaama Timrå lukeutuu sarjan kärkijoukkueisiin. Sijoitus kärkikuusikossa ja sen myötä suora puolivälieräpaikka on tukevasti omissa käsissä. Kapanen itse on lunastanut paikan Timrån ykkösketjun keskeltä ja pelannut viimeiset kaksi ja puoli kuukautta Ruotsissa noin piste per peli -tahdissa.

– Nousujohteisesti on mennyt niin kuin viime kausikin. Tuntuu, että päivä päivältä, peli peliltä ja viikko viikolta saa itsestään enemmän irti. Palaset alkavat loksahtaa kohdilleen.

– Hyppäsin liikkuvaan junaan. Muut olivat pelanneet jo yli 20 peliä alle. Totta kai tämä on myös sarja, jossa en ollut koskaan pelannut. Liigassa ja NHL:ssä on erilaista kiekkoa kuin täällä. Siinä meni hetki tottuessa, mutta nyt olen alkanut jo löytää yhteistä säveltä ja saanut tuotua omaa peliä pelin sisälle.

Hyppäys liki kahden miljoonan asukkaan kanadalaismetropolista reilun kymmenen tuhannen asukkaan ruotsalaiskuntaan sujui Kapasen tapauksessa varsin harmittomasti – hän kun on syntynyt juuri Timråssa.

– Olen viihtynyt. Sundsvall on tuossa vieressä, ja tosi hyvin olen asettunut.

– Tässä on vähän samaa tyyliä kuin Kuopiossa ja KalPassa. Toimiston väki, pelaajat ja valmentajat luovat tiiviin yhteisön, ja tulen kaikkien kanssa tosi hyvin toimeen.

Sopeutuminen on onnistunut myös toiseen suuntaan. Kannattajat ovat ottaneet suomalaishyökkääjän nopeasti omakseen.

– Fanit rakastavat pelaajia, jotka tekevät pisteitä ja ovat viihdyttäviä. Siihen minäkin pyrin joka pelissä, että pystyisin jotain tuomaan. Kun oma isä pelasi täällä maalivahtina ja oli, ainakin omien sanojensa mukaan, fanien suosiossa, niin sekin varmasti helpottaa asiaa.

Paluulippu mielessä

Niin ristiriitaiselta kuin se kuulostaakin, sekä Kapasen että Timrån toiveissa on, että yhteinen aika jäisi tähän yhteen kauteen. Mitä paremmin ykkössentteri pelaa, sitä todennäköisemmin joukkue voi menestyä.

Ja sitä todennäköisemmin Kapasen pelit jatkuvat ensi syksynä taas Pohjois-Amerikan mantereella.

– Se on tämänhetkinen suunnitelma ja tavoite, että ensi kaudella otettaisiin vakiopaikka NHL:stä.

Ennen sitä Kapanen aikoo tehdä kuitenkin kaikkensa Timrån eteen.

– Meillä on tosi hyvä joukkue, niin tavoite on mennä tosi pitkälle kevääseen. Olemme näyttäneet, että pystymme voittamaan ihan kenet tahansa tässä sarjassa, niin totta kai haluamme voittaa mestaruuden.

Se olisi seurahistorian ensimmäinen.

