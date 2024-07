Nyt puhuu NHL-pomolle täräyttänyt Aron Kiviharju, 18, – näin syntyi ihailtu hittihetki

4. kierros, 122. varaus. Se oli vuoronumero, jolla Aron Kiviharjun nimi vihdoin huudettiin Las Vegasissa järjestetyssä NHL-draftissa. Kiviharjun varauksesta vastasi Minnesota Wild.

MTV Urheilu tavoitti Kiviharjun puhelimitse Minnesotasta, jossa HIFK-pakki valmistautuu Wildin nuorten pelaajien kehitysleiriin. Tohina alkaa maanantaina 7. heinäkuuta.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Olihan se aivan fantastinen tapahtuma. Ei suomalaisena ole hirveän tottunut siihen Vegasin menoon. Joka suunnassa on jotain kiiltävää tai jotain heijastavia näyttöjä. Oli huikeat viisi päivää, Kiviharju tunnelmoi mennyttä varaustilaisuutta.

Jo 15-vuotiaana U20 SM-sarjassa häikäissyt ja 35 tehopistettä TPS-paidassa takonut lupaus nousi pari vuotta sitten ryminällä Suomi-kiekon puhutuimpien nimien joukkoon.

Kiviharjua povattiin parhaimmillaan varausvuotensa kärkinimiin. Päättynyt kausi laittoi kuitenkin pahasti kapuloita rattaisiin. HIFK:n paitaan siirtynyt pakki loukkaantui sesongin alussa. Polvi oli operaation tarpeessa.

Ykköskierrosta hän ei haikaillut enää itse lainkaan, mutta neljäs kierros meni odotettua pidemmäksi.

– Ehkä itse oletti menevänsä jossain kakkoskierroksella, Kiviharju sanoo nyt.

– En missään nimessä sanoisi kuitenkaan olevani pettynyt, vaan kiitollinen, että Wildin organisaatio varasi minut. Hieno fiilis siinäkin oli kuulla oma nimensä.

Kiviharjun ja Minnesotan GM:n, ex-NHL-tähti Bill Guerinin sanailusta on tullut viraali hitti verkossa. Turkulaislähtöinen pakki teki NHL-seurapomolle väkevän lupauksen, josta Wild julkaisi myöhemmin videon.

– Kerron sinulle yhden asian: teitte koko varaustilaisuuden suurimman ryöstön. Lupaan sen, Kiviharju täräytti heti Minnesotan pelipaidan puettuaan.

Haastattelu jatkuu kuvan jälkeen.

Vegasin Spheren penkissä nimeään odotellut Kiviharju sisuuntui, kun varausta ei meinannut kuulua.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Jotkut aivosolut päättivät, että tehdääs niin. Tuntui siihen paikkaan, että se on hyvä sanoa. Halusin ilmoittaa hänelle, että olen valmis lyömään ihan kaikkeni likoon, että pystyn tässä organisaatiossa olemaan NHL-pelaaja jonain päivänä, Kiviharju avaa hehkutettua lausahdustaan.

– Moni on tullut laittamaan viestiä sen jälkeen. Itselleni on tullut siitä positiivista palautetta. Tarkoitus ei ollut vaikuttaa ylimieliseltä, se oli itsevarma toteamus. Mielestäni on hyvä sanoa omat tavoitteensa ääneen.

Minnesotassa on pelannut vuosien varrella useita suomalaisia, mutta yksi on ylitse muiden. Seuralegenda Mikko Koivu edusti Wildia yli 1 000 ottelun ajan. Pitkäaikainen kapteeni on ylivoimaisella marginaalilla seuran historian tehokkain pelaaja.

– Suuri kunnia päästä samaan organisaatioon. Hänet tunnetaan täällä hienona ihmisenä ja johtajana, Kiviharju fiilistelee.

Niin ikään Turusta ponnistanut Koivu ei ole ainakaan vielä heittänyt Kiviharjun suuntaan Minnesota-vinkkejä.

– Saa nähdä tuleeko myöhemmin, Kiviharju naurahtaa.

"Tapahtumarikas" vuosi

Kiviharju kuvailee viime kautta leikkisästi tapahtumarikkaaksi. Kohuttu kiekkolupaus siirtyi viime kesänä kasvattajaseurastaan TPS:stä Helsingin IFK:n riveihin.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

HIFK:ssa oli tarkoitus ottaa seuraava askel uralla, mutta homma meni pahasti penkin alle. Kiviharju loukkasi polveaan kauden seitsemännessä ottelussa eikä pelannut punapaidoissa enää loppukaudella.

Kaikkiaan hän oli sivussa parisataa päivää. Ohi menivät myös vuodenvaihteessa järjestetyt alle 20-vuotiaiden MM-kisat.

– Ajattelen, että mennyt vuosi voi olla jopa urani käännekohta. Matkalla oppi paljon erilaisia asioita. Pystyin kääntämään tilanteen enemmän voitoksi.

– Oli pakko pitää alusta asti positiivinen asenne. Asioista oli löydettävä jotain hyvää vaikka väkisin. Vaikka kuinka huonosti asiat on, niin jollain ne on aina huonommin kuin itsellä. Iso kiitos tukijoukoille, HIFK-koppiin, perheelle ja tyttöystävälle. He ovat jaksaneet pitää päätäni veden pinnan oikealla puolella, Kiviharju sanoo.

Paluu kaukaloon tapahtui lopulta alle 18-vuotiaiden MM-karkeloissa kotikisoissa Espoossa. Luvan saatuaan Kiviharju halusi vain takaisin pelaamaan. Hän ei saanut itsestään parasta irti.

– Nyt voi sanoa, että ei siinä missään nimessä täydessä kondiksessa oltu. Kisojen jälkeen testailtiin vähän jalkoja, niin toinen jalka oli ehkä 60 prosenttia paremman jalan voimatasosta. Ero oli aikamoinen.

Pikkuleijonien osalta kisat päättyivät karvaaseen pettymykseen. Ruotsi oli puolivälierässä parempi maalein 2–1.

Haastattelu jatkuu videoupotuksen jälkeen.

1:03 Kiviharju ehti iskeä Liiga-uransa avausmaalin ennen loukkaantumistaan – osuma syntyi syyskuussa Ilveksen verkkoon

Isot odotukset, kaupungin vaihto ja harmittava loukkaantuminen toivat sesonkiin rutkasti mutkia, mutta Kiviharju ei ole huolissaan oman pelaajakehityksensä tilasta, vaikka toivottuja kovia pelejä ei vyölle seitsemää enempää kertynyt.

– Pelilliset taidot löytyvät edelleen. Suurin kehityskohtani on luistelu. Sen kanssa on tehty paljon duunia. Sen pitää olla paljon parempaa, jos haluan NHL:ssä joskus pelata. En sanoisi, että mennyt vuosi olisi tuonut hirveästi takapakkia. 200 päivää pelaamatta on paljon, mutta sinäkin aikana pystyin tekemään paljon hyödyllisiä asioita, hän sanoo.

Puolustajan HIFK-sopimus jatkuu ensi kevääseen. Kiviharjun mukaan on täysin varmaa, että hän kiekkoilee tulevan kauden Suomessa. Pohjois-Amerikan juniorisarjoihin siirtyminen ei ole nyt ajankohtaista.