NHL:ssä pelaavan Buffalo Sabresin GM Kevyn Adams on antanut lisätietoa loukkaantuneen Ukko-Pekka Luukkosen tilanteesta.

Viime viikolla The Athletic uutisoi, että Buffalon ykkösvahti Luukkonen saapui Pohjois-Amerikkaan loukkaantuneena. Luukkosen tilanne kiinnosti luonnollisesti mediaa, kun Buffalon GM astui haastateltavaksi harjoitusleirin ensimmäisenä päivänä.

Adams antoi lisätietoja Luukkosen vammasta.

– Hänellä oli erinomainen kesä. Hän paiski kovasti hommia. Kun hän nosti harjoitusleirin lähestyessä treenikovuutta päästäkseen lähemmäksi pelikuntoa, hän alkoi tuntea kipua. Hän ei pystynyt tekemään täysillä asioita, joita hänen tarvitsee tehdä, Adams kertoo medialle.

Luukkonen kävi vammansa tiimoilta myös kuvattavana.

– Kuvissa ei näkynyt mitään, mikä on hyvä uutinen. Nyt hän kuntouttaa ja yrittää selvittää, miten kivuista päästään eroon. Hänen kuntoaan seurataan päivä kerrallaan. Viimeiset päivät ovat olleet rohkaisevia, Adams sanoo.

Vaikka loukkaantuminen ei olekaan vakava, ei Buffalo aio kiirehtiä suomalaistimanttinsa suhteen.

– Kyse on alavartalovammasta. Hän ei ole siinä kunnossa, että pystyisi sanomaan pelipäivänä, että olen sataprosenttisessa kunnossa. Hälytyskellot eivät indikoi, että kyse olisi vakavasta vammasta. Seuraamme tilannetta päivä kerrallaan. Voiko hänen poissaolonsa venyä pidemmäksi? Voi. Uskommeko siihen? Emme. Hän ei kuitenkaan välttämättä ole jäällä ensimmäisenä treenipäivänä, Adams toteaa.