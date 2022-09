NHL-asiantuntijalta korvia hivelevä ennustus Miro Heiskasesta – "Hänellä on kaikkea"

NHL Network on aloittanut vuosittaisen listauksensa sarjan parhaimmista pelaajista. Sijoille 41-50 NHL nostaa kaksi pelaajaa. Nashvillen ykkösvahti Juuse Saroksen ja Dallas Stars -tähtipuolustaja Miro Heiskasen.

Saros komeilee listalla sijalla 49. Viime vuonna ensimmäistä kertaa Nashvillen kiistatonta ykkösvahdin viittaa kantanut Saros on yksi liigan parhaimmista maalivahdeista.

– Hän on ollut erinomainen Nashville Predatorsille. Hän voi varastaa varmalta maalilta näyttäviä tilanteita. Hänen sijoittumisensa on upeaa ja hänen räjähtävyytensä ei ole tästä maailmasta. Hän voi taatusti tehdä myös dramaattisia torjuntoja, NHL Networkin asiantuntija Mike Rupp kehuu.

Hieman Sarosta korkeammalle NHL on nostanut Heiskasen, joka löytyy listauksen sijalta 45. 23-vuotias puolustaja on NHL:ssä pelipaikkansa eliittiä.

– Olen Miron suuri fani. Henkilökohtaisesti olisin pistänyt hänet korkeammalle, mutta ymmärrän, että ehkä tämä on sijoitus, jolla hän tällä hetkellä on, mutta minusta hän on puhkeamassa kukkaan, Rupp sanoo.