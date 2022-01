NHL:n suomalaisvahti huiman hehkutuksen kohteena – "Hän on ollut liigan paras"

26-vuotias Saros on aloittanut kautensa upeasti. Pienikokoinen, mutta erinomaisesti liikkuva suomalaisvahti on pelannut tällä kaudella jo 28 ottelua torjuntaprosentilla 92,8.

Saros on omien peliesitystensä avulla auttanut Nashvillea nousemaan läntisessä konferenssissa jo toiselle sijalle. NHL-analyytikko Mike Kellyn mukaan Nashvillen vahva alkukausi on pitkälti Saroksen ansiota.

– Hän merkitsee niin paljon Predatorsille, joka on minusta hyvä joukkue, mutta lähempänä keskikastia kuin kärkeä. Saros on minusta suurin syy siihen, miksi he ovat niin korkealla sarjataulukossa, Kelly toteaa NHL Networkin videolla.

– Hän on pieni maalivahti, mutta hänen jalkatyönsä on ehkä jopa liigan parasta. Olen pannut merkille viime vuosien aikana, että niin moni laukaus osuu häntä suoraan rintaan. Kun on pienempi maalivahti, sinun on oltava hyvä sijoittumaan, jotta pääset niin monen kiekon eteen, Kelly sanoo.