NFL:ssä cheerleader-kohu – fanit uhkasivat boikotilla, seuralta tyly kuitti

Amerikkalaisen jalkapallon NFL:ssä pelaavan Minnesota Vikingsien cheerleadereistä on puhjennut kohu. Fanit raivostuivat ja uhkasivat boikotilla, kun mukana oli kaksi miestä, Blaize Shiek ja Louie Conn. Seura on nyt antanut vastineensa.

Miescheerleaderein käyttö ei ole mikään uusi asia NFL:ssä. Los Angeles Rams oli ensimmäinen seura, jolla oli mukana miehiä. Tämä tapahtui vuonna 2018. New York Post kertoo, että Minnesotassa ei olla katsottu hyvällä miesten mukaanottoa.

Blaize Shiek ja Louie Conn tulevat olemaan mukana syyskuussa alkavalla kaudella Minnesota Vikingsin cheerleader-joukkueessa. He tekivät vastikään debyyttinsä kauteen valmistavassa ottelussa. Tämän jälkeen lukuisat fanit uhkasivat boikotilla, mikäli kaksikko olisi vielä mukana ryhmässä. Nyt Minnesota Vikings on ilmaissut oman kantansa tiedotteessa.

– Monet fanit saattavat nähdä ensimmäisen kerran miescheerleadereitä Vikingsien otteluissa, mutta heitä on ollut aiemminkin mukana joukkueessa ja heidät on pitkään yhdistetty cheerleadingiin yliopisto- ja ammattitasolla, seura kirjoitti.

Minnesota Vikings nosti esille, että kolmasosa NFL-seuroista käyttää otteluissaan miescheerleadereitä.

– Jokaisella jäsenellä on vakuuttava tanssitausta ja he kaikki ovat käyneet läpi tiukan koe-esiintymisprosessin. Yksilöt valittiin taitojensa, tanssiin kohdistuvan intohimon ja otteluiden tunnelman kohottamiseen kuuluvan sitoutumisen ansiosta. Tuemme kaikkia cheerleadereitämme ja olemme ylpeitä heidän roolistaan, jossa he ovat organisaation lähettiläinä, seura päätti.