Amerikkalaisen jalkapallon NFL:ssä pelaavan New York Jetsin puolustaja Kris Boyd on kriittisessä tilassa jouduttuaan laukausten kohteeksi.
Boydia ammuttiin kadulla New Yorkin Manhattanilla kello kahden jälkeen yöllä paikallista aikaa. Hän on parhaillaan kriittisessä mutta vakaassa tilassa Bellevuen sairaalassa.
Silminnäkijöiden mukaan Boydia ammuttiin riidan jälkeen vatsaan. Paikalla olleet kuulivat kaksi laukausta. Ampuja on poliisin mukaan edelleen vapaalla jalalla.
29-vuotias Boyd on ollut loukkaantuneena sivussa koko NFL-kauden ajan.