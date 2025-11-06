Amerikkalaisen jalkapallon pelaaja Marshawn Kneeland on kuollut.

Dallas Cowboys kertoi 24-vuotiaan Kneelandin kuolleen torstaiaamuna paikallista aikaa. Mitään lisätietoja seura ei pelaajansa kuolemasta kuitenkaan kerro.

– Dallas Cowboys kertoo äärimmäisen surullisen tiedon, että Marshawn Kneeland menehtyi traagisesti tänä aamuna. Marshawn oli rakastettu joukkuekaveri ja organisaatiomme jäsen.

– Ajatuksemme ja rukouksemme ovat Marshawnin tyttöystävän Catalinan ja hänen perheensä luona, Cowboys kertoi tiedotteessaan.

Dallas valitsi Kneelandin vuoden 2024 NFL-varaustilaisuudessa toisella kierroksella numerolla 56. Hän ehti pelata Cowboysin riveissä 18 NFL-ottelua.