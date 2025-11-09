Yhdysvaltain presidentti Donald Trump toivoo, että NFL-seura Washington Commanders nimeäisi uuden 3,7 miljardin dollarin stadioninsa hänen mukaansa. Asiasta uutisoi ESPN.
Uusi stadion rakennetaan vanhan RFK-stadionin paikalle, joka toimi amerikkalaisen jalkapallon joukkueen kotipyhättönä vuosina 1961–1996. Trumpin kerrotaan pitävän hanketta vaikutusvaltansa perintönä, sillä hänen hallintonsa on tukenut RFK-tontin uudistamista.
Valkoisen talon korkea virkamies kertoi ESPN:lle, että Trumpin toiveen edistämisestä on käynyt epävirallisia keskusteluja Commanders-omistajaryhmän jäsenen kanssa.
– Se on presidentin toive, ja se todennäköisesti toteutuu, sisäpiirilähde Valkoisesta talosta kertoi ESPN:lle.
– Se olisi kaunis nimi, sillä presidentti Trump mahdollisti uuden stadionin rakentamisen, lisäsi Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt sähköpostitse.
Commanders-joukkue ei ole toistaiseksi kommentoinut asiaa julkisesti.
Trumpin odotetaan kuitenkin olevan paikalla Commandersin sunnuntai-illan kotipelissä Detroit Lionsia vastaan. Trumpin on määrä osallistua myös puoliajalla pidettävään seremoniaan, jossa kunnioitetaan Yhdysvaltain armeijaa.
Joukkueen sisäpiiriläiset ennakoivat, että keskustelut stadionin nimeämisestä jatkuvat Trumpin saapuessa vierailulle.