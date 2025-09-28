Neymar on vastannut häntä kohtaan esitettyihin syytöksiin ryhtymällä oikeustoimiin brasilialaista toimittajaa vastaan.

Santos-hyökkääjän alavireiset suoritukset pelikentällä ovat herättäneet keskustelua Brasiliassa. Toimittaja Rodolfo Gomes on heittänyt bensaa liekkeihin väittämällä, että syy Neymarin suoritusten takana piilee hänen yksityiselämässään.

Gomes on väittänyt, että Brasilian kaikkien aikojen paras maalintekijä on "koukussa viskiin ja energiajuomiin, sekä polttaa vesipiippua." Lisäksi hän on sanonut Neymarin menevän nukkumaan vasta viiden aikaan aamuyöllä.

Toimittajan mukaan Neymar on alkanut vaikuttaa negatiivisesti joukkuetovereihinsa. Santos on väitetysti joutunut siirtämään harjoituksensa myöhempään ajankohtaan päivällä brassitähden vuoksi, minkä sanotaan turhauttaneen myös päävalmentajaa.

Väitteitä on lainattu myös muissa brasilialaisissa medioissa, mutta Neymar ja hänen edustajansa pitävät kommentteja epäoikeudenmukaisina ja valheellisina.

Daily Mailin mukaan Neymaria edustava NR Sports on luokitellut Gomesin väitteet "holtittomiksi, kunnianloukkaaviksi, herjaaviksi ja valheellisiksi." Edustajat aikovatkin ryhtyä oikeustoimiin toimittajaa vastaan, joka esitti syytöksensä ensimmäisenä Neymaria vastaan Futeboteco-kanavallaan.

– Kaikki siviili- ja rikosoikeudelliset toimenpiteet on käynnistetty, jotta osalliset saatetaan vastuuseen teoistaan, NR Sports toteaa.

33-vuotias Neymar on kamppaillut Santosissa loukkaantumisten kanssa, jotka ovat estäneet Barcelonan ja PSG:n entistä tähtihyökkääjää palaamasta parhaaseen vireeseensä.

Neymar palasi Brasilian liigaan toiveenaan päästä takaisin maajoukkueeseen vuoden 2026 MM-kisoja varten, mutta tällä hetkellä on varsin epäselvää, löytääkö hän ensi kesänä paikkansa Carlo Ancelottin miehistöstä.

Neymar on pelannut tällä kaudella 13 Brasilian liigan ottelussa ja tehnyt niissä kolme maalia. Häneltä on jäänyt yhdeksän peliä väliin loukkaantumisen vuoksi ja kaksi pelikiellon takia.