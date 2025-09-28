Liverpoolin päävalmentaja Arne Slot kritisoi ankarasti yhtä tähtipelaajaansa, koska tämä oli sortunut turhaan erheeseen ennen Crystal Palacen dramaattista voittomaalia lauantaina.

Valioliigan ainoat voittamattomat joukkueet kohtasivat toisensa lauantaina Selhurst Parkilla. Palace johti kamppailua pelin 87. minuutille saakka, kunnes Liverpoolin vaihtomies Federico Chiesa tasoitti ottelun.

Lontoossa koettiin kuitenkin vielä myöhäistä draamaa, kun Eddie Nketiah laukoi pallon Alissonin selän taakse pelin viimeisellä potkulla lisäajan seitsemännellä minuutilla.

Englantilaistoppari Marc Guehi jatkoi pitkän sivurajaheiton takatolpalle vapaaksi jääneelle Nketiahille, jonka laukaus varmisti Palacelle täydet kolme pistettä 2–1-voitossa Liverpoolia vastaan.

Eddie Nketiah ratkaisi Liverpoolin ensimmäisen tappion tällä kaudella./All Over Press

Liverpoolin päävalmentaja Slotilta kysyttiin pelin jälkeen, miten Palace onnistui murtamaan vieraiden puolustuksen pelin loppuvaiheessa. Slot kertoi, miten "yksi pelaajistamme" laiminlöi puolustusvelvoitteitaan ollakseen valmiina vastahyökkäykseen.

Slot piti ratkaisua vääränä, sillä peli oli jo melkein ohi.

Vaikka hollantilaisluotsi ei maininnut kyseistä pelaajaa nimeltä, näyttivät kommentit kohdistuvan laitapuolustaja Jeremie Frimpongiin. Frimpong astui pois Nketiahin luota toivoen pallon putoavan hänen eteensä, ja jätti entisen Arsenal-hyökkääjän samalla täysin vapaaksi.

– Voimme syyttää vain itseämme, kun puolustimme niin kuin puolustimme, Slot harmitteli.

– Yksi pelaajistamme päätti juosta ylöspäin, koska hän halusi lähteä vastahyökkäykseen, mutta siitä ei olisi ollut mitään hyötyä, koska aika oli loppunut. Yksi pelaaja oli liian halukas hyökkäämään siinä tilanteessa, mikä johti siihen, että he tekivät voittomaalin ja me hävisimme pelin.

Oliver Glasnerin luotsaama Palace on peräti 18 ottelun mittaisessa tappiottomassa putkessa, kun kaikki kilpailut lasketaan mukaan viime kausi huomioiden. Sinä aikana se on kohdannut esimerkiksi Liverpoolin kolmesti – voittaen joukkueen myös Community Shieldin finaalissa elokuussa – sekä Arsenalin, Manchester Cityn ja Chelsean.

Palacen voitto nosti sen sarjataulukossa toiseksi, missä se on vain kolme pistettä Liverpoolin takana. Palace on tuloksen myötä Valioliigan ainut jäljellä oleva joukkue, joka ei ole hävinnyt tällä kaudella ainuttakaan ottelua.