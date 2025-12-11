Jalkapallofanien Euroopan laajuinen järjestö Euroopan jalkapallokannattajat FSE jyrisi torstaina synkin kuvauksin tunnelmia ensi kesän miesten MM-lopputurnauksen pääsylippuhinnoista.
– FSE on hämmästynyt näistä Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan kiskurihinnoista, jotka on kohdistettu kaikista omistautuneimmille kannattajille. Kansallisille lajiliitoille myönnettävien, tyypillisesti virallisille kannattajakerhoille jaettavien pääsylippujen hinnat ovat tähtitieteelliset, järjestö pauhasi.
FSE:n mukaan fanilta, joka seuraa joukkuettaan alkulohkon avauspelistä aina MM-finaaliin asti, menee rahaa lippuihin vähintään 6 900 dollaria eli noin 5 900 euroa. Tämä summa on järjestön mukaan lähes viisinkertainen verrattuna vastaavaan vuoden 2022 MM-lopputurnauksessa Qatarissa.
– Kaiken huipuksi alin hintakategoria ei ole maajoukkueiden uskollisimmille kannattajille tarjolla heidän kansallisten liittojensa kautta. Fifa varasi nämä liput yleiseen myyntiin, ja dynaamisella hinnoittelulla, FSE täydensi.