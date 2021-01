New York Times: Trumpin lähipiiri rahasti presidentin armahduksilla – "armahduskauppa" ollut tuottoisaa

Lehti kuvailee ilmiötä tuottoisaksi armahduskaupaksi. New York Times on kerännyt juttuaan varten tietoja yli 30 lobbaajalta tai asianajajalta. Lehden mukaan armahduksilla rahastivat muun muassa eräs presidentin aiempi lakimies, entinen liittovaltion syyttäjä sekä Trumpin aiempi kampanja-avustaja.

Valkoinen talo vaikenee

Trump on myöntänyt armahduksia kiihtyvään tahtiin kautensa loppuessa. Osa armahdetuista on ollut Trumpin lähipiiriä.Trumpin on kerrottu pohtineen myös mahdollisuutta itsensä armahtamiseen. Lisäksi osa Capitolille tunkeutuneista Trumpin kannattajista on jo pyytänyt armahdusta presidentiltä.