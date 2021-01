Washingtonin johtava oikeusviranomainen väläyttää Trumpille syytettä Capitolin mellakoista – rangaistuksena vankeustuomio

– Pääkaupungissa on vuodesta 2011 saakka ollut voimassa laki, jonka mukaan on laitonta lietsoa tai houkutella ihmisiä väkivaltaisiin tekoihin, Racine sanoi.

Liittovaltiolla menossa oma tutkinta

"Tuottoisaa armahduskauppaa"

Lehti kuvailee ilmiötä tuottoisaksi armahduskaupaksi. New York Times on kerännyt juttuaan varten tietoja yli 30 lobbaajalta tai asianajajalta. Lehden mukaan armahduksilla rahastivat muun muassa eräs presidentin aiempi lakimies, entinen liittovaltion syyttäjä sekä Trumpin aiempi kampanja-avustaja.

Trump on myöntänyt armahduksia kiihtyvään tahtiin kautensa loppuessa. Osa armahdetuista on ollut Trumpin lähipiiriä.Trumpin on kerrottu pohtineen myös mahdollisuutta itsensä armahtamiseen. Lisäksi osa Capitolille tunkeutuneista Trumpin kannattajista on jo pyytänyt armahdusta presidentiltä.