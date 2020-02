HS: Miljonääri Peter Nygård kommentoi raiskausväitteitä – "Salaliitto"

New York Times on haastatellut kymmeniä naisia ja Nygårdin entisiä alaisia, jotka kertovat, mitä Nygård Cay -nimellä tunnetussa huvilassa Bahamasaarilla on heidän mukaansa tapahtunut. Huvilassa työskennellyt nainen kuvailee Nygårdin saalistavan "köyhien perheiden pikkutyttöjä".

Pitkiä oikeustaisteluita naapurin kanssa



Nygårdia vastaan on nostettu siviilioikeudellinen ryhmäkanne New Yorkissa. Osa kanteeseen osallistuneista on kertonut olleensa tapahtumahetkellä alaikäisiä.

Nygårdia vastaan on aiemmin esitetty useita syytöksiä seksuaalirikoksista, mutta häntä ei ole koskaan tuomittu.