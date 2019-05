Nettikauppahuijarit eivät keinoja kaihda – MTV Uutiset listasi: Seitsemän varoittavaa merkkiä, joista voi epäillä joutuneensa huijarin hampaisiin

Noutaminen ei onnistu missään tilanteessa

Postin kautta tapahtuvassa kaupankäynnissä yksityishenkilön kanssa on aina riskinsä. Niinpä moni ostaja suosiikin kauppaa kasvotusten. Jos tuotteen noutaminen paikan päältä ei sovi myyjälle, on se Matalamäen mukaan selkeä merkki siitä, että jotain on vialla.

Halpa hinta verrattuna markkinatasoon



Epäilyttävä profiili

– Jos profiili on luotu tuoreeltaan, kavereita ja päivityksiä on vähän ja profiilikuvana on jokin täytekuva, niin herätyskellojen pitää soida. Totta on, että jotkut huijarit käyttävät huijaamisessa oikeaakin profiilia, eivätkä he välitä kiinnijäämisestä millään tasolla.