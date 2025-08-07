Vale-Stubb lupaa Facebookissa omaisuuksia – "Saatatte miettiä, miksi valitsin teidät"

Presidentin kanslia on tietoinen huijauksesta.
Flight of Vengeance -käyttäjänimen julkaisemalla tekoälyllä tehdyssä videossa presidentti Alexander Stubbin kaksoisolento kertoo uniikista ja käänteentekevästä mahdollisuudesta tehdä rahaa.
– Vain kaikkein päättäväisimmät ihmiset pystyvät tähän. Puhun summasta, jonka ansiosta voit palata kotiin ja lopettaa työsi, hahmo selostaa videolla.
Videolla korostetaan, että kyseessä ei todellakaan ole huijaus. Lisäksi osallistujille luvataan huimat 7 000 euron viikkotienestit.
– Voit kutsua sitä uudeksi elämäksi, etkä varmasti tule katumaan tätä, vale-Stubb jatkaa.
Tasavallan presidentin kansilasta kerrotaan, että videosta ollaan tietoisia ja siitä on myös asianmukaisesti raportoitu eteenpäin.
Verkkohuijausten määrät ovat olleet viime aikoina räjähdysmäisessä kasvussa. Poliisi huomauttaakin, että epäilyttävästä toiminnasta on hyvä ilmoittaa pienellä kynnyksellä.
– Mikäli epäilet millä tahansa tavalla luovuttaneesi pankkitunnuksesi tai maksukorttisi tiedot ulkopuoliselle, tai huomaat rikokseksi epäilemiäsi tilitapahtumia, niin ilmoita siitä välittömästi omaan pankkiisi", muistuttaa rikoskomisario Valtteri Kemppi Lounais-Suomen poliisilaitokselta.