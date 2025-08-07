Vale-Stubb lupaa Facebookissa omaisuuksia – "Saatatte miettiä, miksi valitsin teidät"

nettihuijaus
Presidentti Stubbin kasvoja hyödyntävällä videolla korostetaan, ettei kyseessä ole huijaus.
Julkaistu 9 minuuttia sitten

Tino Vanhanen

tino.vanhanen@mtv.fi

Presidentin kanslia on tietoinen huijauksesta. 

Flight of Vengeance -käyttäjänimen julkaisemalla tekoälyllä tehdyssä videossa presidentti Alexander Stubbin kaksoisolento kertoo uniikista ja käänteentekevästä mahdollisuudesta tehdä rahaa.

– Vain kaikkein päättäväisimmät ihmiset pystyvät tähän. Puhun summasta, jonka ansiosta voit palata kotiin ja lopettaa työsi, hahmo selostaa videolla.

Videolla korostetaan, että kyseessä ei todellakaan ole huijaus. Lisäksi osallistujille luvataan huimat 7 000 euron viikkotienestit.

– Voit kutsua sitä uudeksi elämäksi, etkä varmasti tule katumaan tätä, vale-Stubb jatkaa.

Tasavallan presidentin kansilasta kerrotaan, että videosta ollaan tietoisia ja siitä on myös asianmukaisesti raportoitu eteenpäin.

Verkkohuijausten määrät ovat olleet viime aikoina räjähdysmäisessä kasvussa. Poliisi huomauttaakin, että epäilyttävästä toiminnasta on hyvä ilmoittaa pienellä kynnyksellä.

– Mikäli epäilet millä tahansa tavalla luovuttaneesi pankkitunnuksesi tai maksukorttisi tiedot ulkopuoliselle, tai huomaat rikokseksi epäilemiäsi tilitapahtumia, niin ilmoita siitä välittömästi omaan pankkiisi", muistuttaa rikoskomisario Valtteri Kemppi Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Lue myös: Rehtejä suomalaisfirmojakin luullaan huijareiksi: Näin tunnistat, onko verkkokauppias kiero

Poliisi varoittaa: Turvatilejä ei ole olemassa
 

Lisää aiheesta:

Varoitus karmeista kiristysviesteistä, älä lankea tähän huijaukseen – "Ei ole mitään mieltä ilmoittaa tästä poliisille"Poliisi varoittaa: Katala huijaus hyödyntää kiireen ja hädän tunteitaKatalaa tekoälyhuijausta havaittu maailmalla – rikolliset tekeytyneet uhrin lapseksiKatala kuvio yleistyy nettikirppareilla: Myyjät menettäneet jopa nelinumeroisia summia – poliisi kertoo, milloin hälytyskellojen pitäisi soidaJuontaja Ivan Puopolo vedettiin mukaan bitcoin-huijaukseen: "Olen yrittänyt tätä poistaa – ei mitään mahdollisuuksia"Saitko tällaisen viestin? Posti ja poliisi varoittavat härskistä huijauksesta – näin urkintaviesti eroaa aidosta
VerkkohuijauksetAlexander StubbKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Verkkohuijaukset