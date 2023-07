Varo tätä huijausta! Lippuja Coldplayn Suomen-konsertteihin myydään sivustolla jopa 3 500 eurolla, vaikkei lipun saannista ole takeita

Nyt sveitsiläinen Viagogo-sivusto myy lippuja Coldplayn Suomen keikoille kiskurihinnoin. Viagogo on Sveitsiin sijoittautunut lippujen jälkimarkkinapaikka, jonka kautta kuka tahansa voi myydä eteenpäin ostamansa tapahtumalipun.

Aiempien kuluttajakokemusten perusteella lippujen aitoudesta ei voi mennä takuuseen eikä siitä, saako lipun ylipäätään itselleen, kun siitä on maksanut. Viagogon sivusto myös ilmoittaa kuluttajalle jatkuvasti, kuinka moni muu on katsonut tätä samaa lippua viimeisen tunnin aikana ja näin pyrkii kirittämään kuluttajaa tekemään ostopäätöksen nopeasti.

Trustpilot-sivustolla, joka perustuu pelkästään käyttäjien arvioihin, Viagogo on saanut suomalaisilta käyttäjiltä ainoastaan negatiivisia arvosteluja.

– Ostin liput toukokuulle Rammsteinin konserttiin. Tyhmänä tajusin, että eihän nämä minulle lippuja sinne saa, jos ne on Suomessakin loppuunmyyty. Ilmoittavat, että liput saa juuri sinä päivänä, kun konsertti on. Nyt olen käynyt sähköpostisotaa asiasta, mutta eivät ymmärrä mitään asiasta. Täytyy varmaankin tehdä rikosilmoitus, eräs kirjoittaa.

Lippu.fi:n sivuilla kerrotaan, että Coldplayn konsertissa on käytössä digitaalinen lippu. Tämä tarkoittaa sitä, että lipun ostanut henkilö saa lipun käyttöönsä ainoastaan sovelluksen kautta. Liput muodostuvat näkyviin sovellukseen vasta elokuun aikana ja aktivoituvat käytettäväksi konserttiviikolla.

Suomessa Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on saanut jo vuodesta 2017 alkaen yhteydenottoja Viagogo-lipunmyyntipalvelun harhaanjohtavista myyntikikoista. Virastosta painotetaan MTV Uutisille, että Viagogon kanssa asioimista kannattaa edelleen harkita tarkkaan.

KKV:n mukaan Viagogon verkkosivuilla on myyty lippuja tapahtumiin, joita ei todellisuudessa ole olemassakaan. Ongelmien selvittämistä on hankaloittanut se, että Viagogon asiakaspalveluun on ollut vaikea saada yhteyttä.