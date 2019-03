Nettikirpputorien huijareita on vaikea tunnistaa, poliisille tuhansia rikosilmoituksia vuosittain: "Huijarit pyrkivät luomaan paniikin ostajalle"

Huijareista 95 prosenttia on myyjäpuolelta, mutta myös ostajien joukkoon mahtuu epärehellisiä.

– Jonkun verran on käänteistä huijausta, eli kun ihmisellä on myynnissä tuote, joku tarjoutuu ostamaan sen ja esittää väärennetyn maksukuitin, että tuote olisi mukamas maksettu. Sitten tuote saadaan haltuun, rikoskomisario Hannu Kortelainen Helsingin poliisista kertoo.

Puoli promillea huijauksia

Suomen suosituimpaan kauppapaikkaan Tori.fi-sivustolle tulee vuosittain runsaat 10 miljoonaa ilmoitusta, joista muutama tuhat on huijareiden tekemiä. Huijausten määrä on puoli promillea kaikista ilmoituksista.

– Valitettavasti huijauksia esiintyy. Palvelu on todella suosittu, sillä puolet suomalaisista internetin käyttäjistä käyttää kuukausittain Toria. Joukkoon mahtuu myös epärehellisiä, toimitusjohtaja Juha Meronen Tori.fi:stä kertoo.

– ​​​​​​​Maalaisjärjen käyttö on tärkeä asia. Kannattaa myös lukea tarkkaan meidän ohjeet. Huijarit käyttävät kiirettä hyväkseen, he pyrkivät luomaan paniikin ostajalle, jolloin nämä tekevät hätiköityjä ratkaisuja, Meronen sanoo.

Eri vuodenaikaan huijataan eri tuotteilla

Yhteistyötä viranomaisten kesken

Toisessa suositussa kauppapaikassa Huuto.netissä huijauksia on pystytty kitkemään paljolti sillä, että palvelun käyttö vaatii järeämmän rekisteröitymisen kuin Torissa.

– Kaikista käyttäjien toiminnasta jää meillä merkintä palveluun ja toiset käyttäjät voivat antaa heistä palautetta. Ostajilta on myös mahdollista vaatia tupas-tunnistusta, joka on suositeltavaa, jos on arvokas ostos kyseessä, Sanoma Digitalin tuotekehityspäällikkö Juho Laatikainen sanoo.