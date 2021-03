Nettiäänestys tulee Suomeen aikaisintaan vuosien päästä, jos silloinkaan – nämä riskit ovat vielä liian suuret

Ajatus nettiäänestyksestä ei ole uusi. Virossa on voinut äänestää internetissä vuodesta 2005 alkaen ja muutamissa muissakin maissa on ollut keskustelua tai kokeiluja aiheen tiimoilta.

Kyberhyökkäykset, luottamuksen menetys ja vaalisalaisuuden romuttuminen uhkaavat

Limnéll painottaa, että luottamus vaalien rehellisyyteen on keskeisin asia vaaliprosessissa ja sitä on vaikea taata internetäänestyksessä.

– Keskeinen ja iso asia on luottamus. Luottamus siihen, että äänestystulos on oikeellinen ja rehellinen. Vaalien luotettavuudesta on pidettävä erityisen hyvää huolta. Jos siirtyisimme internetpohjaiseen äänestykseen, tämä vaalisalaisuusasia täytyisi aivan perinpohjaisesti miettiä ja myös se, että millaisten arvojen pohjalta me haluamme äänestysjärjestelmäämme kehittää, Limnéll sanoo.