Kuntavaalien siirtopäätös herätti kysymystulvan – tässä vastaukset tärkeimpiin kysymyksiin

– Henriksson: Terveysturvallisten vaalien järjestämisen eteen on tehty paljon työtä, ja kuntiin on mennyt muutama viikko sitten tarkat ohjeet, miten toimia.

– Osastopäällikkö Johanna Suurpää oikeusministeriöstä: Terveysturvallisia ratkaisuja on etsitty THL:n kanssa yhdessä syksystä alkaen. Monelta osin niitä on löydettykin. On suunniteltu ulkoäänestystä ja drive-in äänestystä, ja olemme myös löytäneet ratkaisun, että karanteenissa olevat voivat ilmoittautua kotiäänestykseen ja vaalipäivänä antaa äänensä ulkona. Hallitus on myös linjannut, että kotiäänestystä vastaanottavat virkailijat voidaan rokottaa. Toki on aina hyvä kriittisesti arvioida, löydämmekö jotain muita tapoja. Nyt kun tautitilanne vaikeutui, riskitkin vaikeutuivat.