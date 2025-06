Alankomaiden hallitus kaatui – uusien parlamenttivaalien päivämäärä julki

Alankomaissa järjestetään ennenaikaiset parlamenttivaalit 29. lokakuuta, kertoo sisäministeri.



Hallitus kaatui aikaisemmin kuluvalla viikolla, koska Geert Wildersin johtama laitaoikeistolainen vapauspuolue (PVV) lähti hallituksesta maahanmuuttokysymysten takia. Ilman vapauspuoluetta hallituksella ei ole enemmistöä parlamentissa.

Wildersin mukaan koalitiohallitus ei pannut täytäntöön ajamaansa tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa riittävän nopeasti. Vapauspuolue on tunnettu tiukoista maahanmuuton, islamin ja EU:n vastaisista kannoistaan.

Vaaleista on tulossa tiukat, sillä mielipidemittausten mukaan vapauspuolue on lähes tasoissa entisen Euroopan komission johtoon kuuluneen Frans Timmermansin vasemmistonvihreän ryhmän kanssa. Liberaali VVP-puolue on sekin aivan kärjen tuntumassa.