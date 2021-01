Pitäisikö kuntavaalit siirtää koronan takia lokakuulle? "Toimivassa demokratiassa vaalit pidetään aina ajallaan – vaikeissakin oloissa"

Vaalien siirto vaatii lakimuutoksen

Julkisessa keskustelussa on pohdittu myös mahdollisuutta siirtää vaaleja. Jääskeläisen mukaan vaalien valmistelu on niin pitkällä, että siirto on jo nyt hankalaa. Päätös on silti yhä mahdollista tehdä, mutta se on hänen mukaansa tehtävä viimeistään helmikuussa.