Aluevaalien äänestysprosentin pelätään jäävän matalaksi – tulos kuitenkin saadaan, vaikka yksikään ihminen ei äänestäisi

Siihen nähden, että pian valittavat valtuutetut päättävät kansalaisille tärkeistä asioista, äänestysinto on ollut alhainen. Kunnallisalan kehittämissäätiön viime kuun puolivälissä julkaiseman kyselyn mukaan äänestysprosentti uhkaa jäädä alle neljäänkymmeneen.

Äänestysaktiivisuudella ei ole lain kannalta merkitystä

Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen kertoo, joissain maissa on säädetty lailla siitä, mikä on riittävä äänestysprosentti, jotta vaalitulos voidaan hyväksyä. Laki on ollut käytössä etenkin kansanäänestysten yhteydessä. Suomessa tällaista lakipykälää ei ole.