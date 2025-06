Konservatiivipuolueen ehdokas myönsi tappionsa Etelä-Korean presidentinvaaleissa – ääntenlasku yhä kesken

Aiemmin tiistaina ovensuukyselyt ennakoivat, että demokraattipuolueen Lee Jae-myung olisi ottamassa murskavoiton vaaleissa.

Etelä-Koreassa konservatiivipuolue PPP:n ehdokas Kim Moon-soo myönsi tiistaina tappionsa maassa käytävissä presidentinvaaleissa. Kim sanoi hyväksyvänsä kansan valinnan ja onnitteli demokraattipuolueen ehdokasta Lee Jae-myungia.

– Otan nöyrästi vastaan kansan valinnan. Onnittelut valitulle ehdokkaalle Lee Jae-myungille, Kim sanoi toimittajille.

Eteläkorealaisen uutistoimisto Yonhapin mukaan Lee oli kerännyt noin 48,5 prosenttia äänistä, kun noin 90 prosenttia äänistä oli laskettu. Kim taas oli tuolloin saanut noin 42,5 prosenttia äänistä.

Aiemmin tiistaina ovensuukyselyt ennakoivat, että Lee olisi ottamassa murskavoiton vaaleissa.

Mielipidekyselyissä Kimiä jo ennen vaaleja johtanut Lee kiitti tukijoitaan ja vannoi, ettei tuottaisi heille pettymystä.

– Teen kaikkeni täyttääkseni suuren vastuuni ja tehtäväni, jotta en pettäisi kansamme odotuksia, Lee sanoi toimittajille kotinsa ulkopuolella aiemmin tiistaina.

Eteläkorealaiset äänestivät aktiivisesti

Presidentinvaalien äänestysaktiivisuus kohosi jopa 79,4 prosenttiin. Kyseessä on korkein luku sitten vuoden 1997.

Etelä-Korean edellisissä presidentinvaaleissa vuonna 2022 lopullinen äänestysprosentti oli 77,1 prosenttia.

Ennenaikaiset presidentinvaalit järjestettiin kuuden kuukauden poliittisen epävakauden jälkeen. Sittemmin viralta pantu presidentti Yoon Suk-yeol syöksi vuodenvaihteessa maan poliittiseen sekasortoon julistettuaan maahan poikkeustilan ja yrittämällä armeijan voimin estää parlamentin toiminnan. Lyhytkestoiseksi jääneestä poikkeustilasta seurasi Yoonille virka- ja rikossyytteitä sekä viraltapano huhtikuussa.

Vaalien alla pontta ovat saaneet erilaiset salaliittoteoriat ja valeuutiset, jotka liittyvät esimerkiksi vaalivilppiin.

Lee selvisi puukotuksesta

60-vuotias Lee hävisi Yoonille hyvin tiukoissa vaaleissa vuonna 2022. Hän on toiminut aiemmin muun muassa maan pääkaupungin eteläpuolella sijaitsevan Seongnamin kaupungin pormestarina kahden kauden ajan vuosina 2010–2018.

Viime vuonna Leen kannattajana esiintynyt mies puukotti häntä kaulaan, kun poliitikko oli vierailulla maan kaakkoisosassa sijaitsevassa Busanin satamakaupungissa. Epäilty kertoi myöhemmin motiivikseen sen, että halusi estää Leetä pyrkimästä Etelä-Korean presidentiksi.

Lee on luvannut muun muassa vahvistaa Etelä-Korean tekoälyteollisuutta. Hän suhtautuu naapurimaa Pohjois-Koreaan huomattavasti Yoonia sovittelevammin.

Yoon ei voinut asettua ehdolle

Yoon on julkisissa ulostuloissaan ohjannut tukijoitaan PPP:n ehdokkaan Kimin taakse. Yoon ei ole itse voinut asettua ehdolle tänään käytäviin vaaleihin. Hän on silti yhä vaikutusvaltainen hahmo, jonka toiminta on aktivoinut uskonnollisia piirejä ja oikeistolaisia sosiaalisen median vaikuttajia ottamaan voimakkaammin osaa päivänpolitiikkaan.

73-vuotias Kim kieltäytyi aluksi pahoittelemasta epäonnistumista poikkeustilajulistuksen estämiseksi. Kampanjapolulla Kim on kuitenkin pyrkinyt ottamaan etäisyyttä viralta pantuun presidenttiin. Toukokuussa hän pahoitteli ensimmäistä kertaa Yoonin julistaman poikkeustilan seurauksia.

1980-luvulla Kim pidätettiin kahdesti, ensin syytettynä kommunismin vastaisen lain rikkomisesta ja myöhemmin kansallisen turvallisuuden lain nojalla. Kim vietti yli kaksi ja puoli vuotta vankilassa, kunnes hänet armahdettiin vuonna 1988.