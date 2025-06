Puolan presidentinvaalien ovensuukysely: Todella tiukka tilanne

Kumpikin ehdokas julistautui ensimmäisen ovensuukyselyn jälkeen vaalien voittajaksi.

Puolassa presidentinvaalien toisen kierroksen ehdokkaiden kannatus on lähes tasoissa, kertoi heti vaalihuoneistojen sulkeuduttua julkaistu ovensuukysely sunnuntaina.

Varsovan EU-myönteinen pormestari Rafal Trzaskowski sai Ipsos-yhtiön mittauksessa 50,3 prosentin kannatuksen ja oli niukasti edellä kansallismielistä historioitsijaa Karol Nawrockia.

Kyselyn virhemarginaali on kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.

Vaikka tilanne oli tiukka, molemmat ehdokkaat olivat heti valmiita julistautumaan voittajaksi.

– Me voitimme hiuksenhienosti, vakuutti Trzaskowski kannattajilleen heti kun tulos oli tullut.

Nawrocki puolestaan ennakoi illan päättyvän hänen juhliinsa.

– Tänään me tulemme voittamaan. Me tulemme voittamaan ja me tulemme pelastamaan Puolan, hän sanoi kannattajilleen.

Trzaskowski sai ensimmäisellä kierroksella 31 prosenttia ja Nawrocki 30 prosenttia äänistä.

Puolan presidentin tehtävä on pääosin seremoniallinen. Presidentillä on kuitenkin veto-oikeus, jolla väistyvä presidentti Andrzej Duda on estänyt monia nykyisen hallituksen uudistuksia. Myös konservatiivisen Laki ja oikeus -puolueen tukeman Nawrockin odotetaan jarruttavan valtaosaa hallituksen uudistuksista, jos hän nousee presidentiksi. Pääministeri Donald Tusk on puolestaan tukenut Trzaskowskia.

Vaalien panoksena on Tuskin hallituksen toimintakyky. Se lupasi parlamenttivaalikampanjassaan muun muassa höllennyksiä maan tiukkaan aborttikieltoon, mutta ei ole pystynyt toteuttamaan niitä Dudan vastustuksen vuoksi.