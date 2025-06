EU-myönteinen pormestari vai kansallismielinen historioitsija? – Puolassa äänestetään presidentinvaalien toisella kierroksella

Puolassa äänestetään tänään presidentinvaalien toisella kierroksella. Vastakkain ovat Varsovan EU-myönteinen pormestari Rafal Trzaskowski ja kansallismielinen historioitsija Karol Nawrocki.

Trzaskowski sai ensimmäisellä kierroksella 31 prosenttia ja Nawrocki 30 prosenttia äänistä. Ensimmäisellä kierroksella oli mukana yhteensä 13 ehdokasta.

Myös toisesta kierroksesta on mielipidemittausten perusteella tulossa tiukka. Mittausten mukaan Trzaskowski olisi saamassa vajaat 51 prosenttia äänistä ja Nawrocki hieman päälle 49 prosenttia äänistä.

Puolan presidentin tehtävä on pääosin seremoniallinen. Presidentillä on kuitenkin veto-oikeus, jolla väistyvä presidentti Andrzej Duda on estänyt monia hallituksen uudistuksia. Myös konservatiivisen Laki ja oikeus -puolueen tukeman Nawrockin odotetaan jarruttavan valtaosaa hallituksen uudistuksista, jos hän nousee presidentiksi. Pääministeri Donald Tusk on puolestaan tukenut Trzaskowskia.

Vaalien panoksena on Tuskin hallituksen toimintakyky. Se lupasi parlamenttivaalikampanjassaan muun muassa höllennyksiä maan tiukkaan aborttikieltoon, mutta ei ole pystynyt toteuttamaan niitä Dudan vastustuksen vuoksi.