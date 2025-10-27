Vahinkokaupan arvo oli reilut viisi miljardia euroa. Helsingin pörssistä ei suostuttu kommentoimaan kaupan yksityiskohtia STT:lle. Nesteeltä taas kerrottiin, ettei yhtiöllä ole kaupasta tarkempaa tietoa.

Energiayhtiö Nesteen osakkeilla tehtiin maanantaina runsaan viiden miljardin euron arvoinen osakekauppa, joka peruttiin melkein saman tien. Asiasta kerrotaan STT:lle Helsingin pörssin viestinnästä.

Viestintäjohtaja Maarit Bystedt sanoo, että kyseessä oli vahinko ja kauppa peruttiin asiakkaan pyynnöstä. Hän ei kerro kaupasta tarkemmin vaan vetoaa tietojen salaisuuteen.

Bystedtin mukaan tapaukseen ei kuitenkaan liittynyt esimerkiksi mitään teknisiä ongelmia. Kauppa oli siis todellinen, eli ostaja olisi pystynyt aidosti maksamaan Nesteen osakkeista miljardien eurojen kauppasumman. Ostajatahosta Bystedt vaikenee.

– Emme voi tarkemmin sanoa, että "kuka" ja "mitä". Kauppa on asiakkaan toimesta pyydetty peruutettavaksi. Aika nopeastihan he sen onneksi huomasivat, Bystedt sanoo.

"Hirveän iso summa"

Asiasta kertoi aiemmin Kauppalehti. Lehden mukaan Nesteen osakkeen arvo oli kaupantekohetkellä noin 18,40 euroa. Perutussa kaupassa osakekohtaiseksi hinnaksi oli kuitenkin livahtanut runsaat 184 000 euroa. Ostaja maksoi osakkeista siis 10 000 -kertaista ylihintaa sen hetken markkinahintaan nähden.

Kauppa koski lähes 28 000:ta yhtiön osaketta, jolloin kauppahinta oli noin 5,1 miljardia euroa. Tämä on yli kolmasosa Nesteen markkina-arvosta.