Neste avaa Euroopan ensimmäisen automaattikaupan – ostokset voidaan skannata laukun läpi: "Vastaavanlaista kauppaa ei Suomesta tai edes näiltä leveyspiireiltä löydy"

– Meillä on tämmöinen miehittämätön automaattikauppakonsepti. Eli meillä ei ole työntekijöitä siellä. Asiakas tulee Neste-aplikaatiolla sisään. Sen avulla me tunnistamme asiakkaan, joka kerää halutut tuotteet esimerkiksi omaan kangaskassiin. Helppoa ja vaivatonta, toteaa Nesteen automatisoiduista palveluista vastaava johtaja Jukka Peltoniemi.

Helsingin Ratakadulla sijaitseva Nesteen Easy Deli -itsepalvelukauppa hyödyntää Nordic ID:n Suomessa kehittämää teknologiaratkaisua, joka perustuu RFID, eli radiotaajuuden etätunnistusta tuotteisiin liimatuista tarroista käyttävään menetelmään. Peltoniemen mukaan vastaavaa menetelmää ei ole Suomessa käytetty, vaikka itsepalvelu-nimikkeellä toimivia kauppoja maastamme löytyykin.

– Tämä erottautuu oikeastaan juuri tämän teknologian avulla. Vastaavanlaista kauppaa ei Suomesta tai edes näiltä leveyspiireiltä löydy. Lähimmät tämänlaiset miehittämättömät kaupat löytyvät ehkä Kiinasta ja Yhdysvalloista. Eli kyllä tämä ihan uutta on, Peltoniemi painottaa.

Nordic ID:n toimitusjohtajan Juuso Lehmuskosken mukaan menetelmä on vaatinut kattavan kehitystyön.

– Tämä on meidän pitkän kehitystyön tulosta. Olemme aikaisemmin toimittaneet näitä erilaisiin teollisiin, muttei kuluttajaympäristöihin. Tämä yhteistyö Nesteen kanssa on ensimmäinen hanke, jossa tuodaan tämä RFID-pohjainen maksaminen kuluttajaympäristöön. Kaikki tuotteet luetaan kerralla, eli se on merkittävästi nopeampaa verrattuna siihen perinteiseen viivakoodien lueskeluun, Lehmuskoski kertoo.

Koronaepidemia kiihdyttää digitalisoitumista

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan eli SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laineen mukaan heilläkin ollaan hyvin tietoisia teknologian mahdollistamista kaupan alan harppauksista. Vallitseva koronakriisi on vain korostanut esimerkiksi ruoan verkkokaupan potentiaalia.

– Uskomme siihen, että korona-aika on selkeästi vauhdittanut digikehitystä Suomessa ja selkeästi kuluttajilla on halu kokeilla uusia asioita. Mekin pyrimme aktiivisesti tuomaan uusia palveluita niin ruoan verkkokauppaan, kuin sitten kättötavarakaupassa. Esimerkkinä: Prismat, Sokokset ja myöskin ravintolapuolella syökotona.fi -palvelu ja ABC-ketjun ravintolakehitys. Että selkeästi kysyntää on ja pyrimme nyt kääntäämään yhä enemmän katseen kuluttajan palveluihin, Laine kertoo.

Laine uskoo niin ikään, että esimerkiksi kivijalkakauppojen täysautomatisaatio on mahdollista.

– Kyllä me siihen uskotaan. Siitä on jo maailmalla ensimmäisiä esimerkkejä olemassa, jotka ovat tosin vielä aika pilottivaiheessa. Mutta selvää on, että erilainen teknologia kun edullistuu ja kehittyy, niin se käy myös yhä käyttökelpoisemmaksi kaupalle. Olemme tehneet esimerkiksi jo meidän historiamme suurimman investoinnin logistiikkaan. Sipoon uusi täysautomatisoitu logistiikkakeskus palvelee jo täysimääräisesti, Laine kertoo.

Myös S-ryhmä kehittää ja testaa aktiivisesti uudenkaltaisia palveluita, jotka voivat muuttaa merkittävästi asiakkaan ostokokemusta. Esimerkkinä Laine mainitsee kerää ja skannaa -palvelun, jossa ostokset skannataan jo myymälää kiertäessä. Tällä pyritään sujuvoittamaan kassa-asiointia, kun tuotteita ei enää lueta yksitellen.