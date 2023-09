"Ilman toimivaa lääkitystä eliniän ennuste on toiselle kymmenelle" – 4-vuotiaan Violan vanhemmat kantoivat tietämättään harvinaiseen sairauteen johtavaa geeniä

Kun syy Violan motorisen kehityksen hidastumiseen lopulta paljastui, selvisi vanhemmille, että he kantoivat lapsen sairauteen johtavia geenejä peittyvästi.

– Mulle on jäänyt mieleen ne lääkärin sanat, että Violalla on SMA2-niminen lihassairaus ja ilman toimivaa lääkitystä eliniän ennuste on toiselle kymmenelle, Maiju-äiti kertoo MTV:n minidokumentissa.