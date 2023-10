Entinen Applen työntekijä: Tällaisten iPhone-käyttäjien ei kannattaisi ladata uutta päivitystä

Onko sinulla käytössäsi iPhone 13 tai sitä vanhempi malli? Jos on, sinun ei välttämättä kannata päivittää ohjelmistoa uusimpaan, iOS 17 -versioon, kertoo New York Post .

Morgan kertoo New York Postille , että hänellä on täydellinen verkkoyhteys, joka toimii hyvin tietokoneella, mutta kännykkää käytettäessä samassa verkossa, puhelin vaikuttaa siltä kuin WiFiä ei olisi käytettävissä laisinkaan.

– Tiedän, että ainakin vanhemmissa Applen puhelinmalleissa tämä on yrityksen puolelta tarkoituksenmukaista. He tekevät päivitykset suosien uudempia puhelinmalleja, mutta he eivät tee korjauksia päivityksiinsä siten, että ne toimisivat myös vanhemmissa puhelinmalleissa.