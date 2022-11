Petollinen päivitys: Applen epäillään huonontaneen kuulokkeitaan tarkoituksella

Oikeudessa edelleen

Apple haastettiin patenttirikkomuksista oikeuteen syyskuussa 2021, ja kiista on edelleen selvittämättä. Yhtiö ei ole kommentoinut kuulokkeiden muutoksia, mutta on täysin mahdollista, että se on muuttanut vastamelukuulokkeidensa vaimennusalgoritmia välttääkseen patenttirikkomuksia.