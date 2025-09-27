Ex-europarlamentaarikko Eija-Riitta Korholan iPhone vietiin piirittämällä hänet bussissa.

Entinen europarlamentaarikko Eija-Riitta Korhola (kok, kd), 66, kertoo Instagramissa, miten hän joutui ammattivarkaiden uhriksi bussissa Napolissa. Hän lomaili Italiassa tyttäriensä kanssa.

– Minut piiritettiin, kun yritin maksaa pankkikortilla bussimaksua. En heti tajunnut tilannetta, koska he olivat hauraan näköisiä vanhuksia. Luulin naista vain höperöksi mummoksi, kun hän asettui tielleni, esti liikkumasta ja peitti näkyvyyden maksulaitteeseen, Korhola kertaa tapahtumien kulkua.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Päästyään bussissa eteenpäin Korhola tajusi, että hänen iPhonensa oli viety. Hän ilmoitti välittömästi puhelimensa varastetuksi sekä lukitsi ja tyhjensi sen. Tämän jälkeen hän näki varkaiden hyppäävän pois bussista.

– Kuoletin heti myös pankkikortin, jolla olin yrittänyt maksaa, koska minulla oli aihetta epäillä, että sitä yritettiin valokuvata. Niin kuin oli tehtykin. He saivat siitä nimeni ja yrittivät samana päivänä monta kertaa kirjautua Facebook-tililleni. Myöhemmin loivat valeprofiilin, Korhola kirjoittaa.

– Olin matkalla läheiselle saarelle, ja pääsin vasta illalla takaisin tietokoneelle ja kaikkien numeroiden ääreen. Olin muutenkin aika järkyttynyt ryöstöstä, koska korttien kuolettaminen hankaloittaa olennaisesti ulkomaanmatkaa, hän jatkaa.

Korhola tajusi myöhemmin, että pelkkä puhelimen varastetuksi ilmoittaminen ei riitä, sillä varkaat voisivat hyödyntää myös hänen SIM-korttiaan. Hänen tunnuslukunsa oli ollut liian helppo, ja muutamassa tunnissa rikolliset olivat ehtineet tehdä yli 700 euron laskun.

Korholan mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on tapahtunut itse varkauden jälkeen.

– Kun siis menette esimerkiksi Napoliin, muistakaa, että se on varkaiden paratiisi. Tehkää systemaattinen lista järkevistä toimista, joita teette varkauden tullen, jottei mikään järkytyksessä unohdu.

– Minulta jäi ymmärtämättä muutamaksi tunniksi tuo SIM-kortti. Onneksi sentään illalla muistin, muuten puhelinlaskuni olisi tuhansia euroja, Korhola kirjoittaa.

Korhola toimi europarlamentaarikkona vuosina 1999–2014.

Tapauksesta kertoi aiemmin Ilta-Sanomat.