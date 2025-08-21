Muodon vuoksi -näyttelijän perhe joutui auto-onnettomuuteen

Kukaan Dylan Walshin perheenjäsenistä ei loukkaantunut vakavasti auto-onnettomuudessa.

Muodon vuoksi -sarjasta tunnettu näyttelijä Dylan Walsh oli perheineen osana auto-onnettomuutta viime viikonloppuna Yhdysvaltojen New Jerseyssa, kertoo Entertainment Weekly.

Walshin tiedottajan mukaan kukaan perheestä ei ole vakavasti loukkaantunut.

– Onneksi kaikki ovat turvassa ja palanneet kotiinsa. Perhe on syvästi kiitollinen Rumsonin poliisin, palokunnan sekä ensihoidon nopeasta toiminnasta, kuin myös Riverview Medical Centerin henkilökuntaa heidän hoidostaan, tiedottaja kertoo.

– He haluaisivat myös lähettää erityiset kiitoksensa River Point Innin johdolle ja henkilökunnalle heidän tuestaan välittömästi onnettomuuden jälkeen.

61-vuotiaalla Walshilla ja hänen puolisollaan Leslie Bourque-Walshilla on kaksi lasta Amelia Belle sekä Hudson Scott. Lisäksi näyttelijällä on edellisistä suhteistaan kolme aikuista lasta Thomas, Joanna sekä Stella.

Dylan Walsh kuvattuna heinäkuussa 2024.Credit: Erik Pendzich / Alamy Stock Photo

Tiedottaja ei vahvistanut sitä, ketkä olivat autossa onnettomuushetkellä. Mediatietojen mukaan autossa oli viisi matkustajaa.

Onnettomuuden kerrotaan tapahtuneen sunnuntaina 17. elokuuta noin kello viiden aikaan alkuillasta. Walshin perheen auto oli ajautunut toisella kaistalle ja törmännyt kahteen sähköpylvääseen. Kaksi auton matkustajista vietiin sairaalaan.

Walsh esitti Muodon vuoksi -sarjassa vuosina 2003-2010 lääkäri Sean McNamaraa.