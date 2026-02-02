Britannia kertoi karkottavansa venäläisdiplomaatin vastatoimena Venäjän tammikuussa tekemälle brittidiplomaatin karkotukselle.
Britannian ulkoministeriön tiedottajan maanantaina julkaiseman lausunnon mukaan yhden Britanniassa toimivan venäläisen diplomaattinen akkreditointi perutaan.
Tiedottajan mukaan Venäjän mahdolliset tulevat vastatoimet nähdään tilanteen eskaloimisena, johon reagoidaan tarvittavilla vastatoimilla.
Tammikuun puolivälissä Venäjä kertoi karkottavansa vakoojaksi väittämänsä brittidiplomaatin. Britannia kutsui vakoiluväitettä perättömäksi ja pahantahtoiseksi.
Venäjä ja Britannia ovat viime vuosina karkottaneet monia toistensa lähetystöjen työntekijöitä. Karkotukset ovat usein johtaneet vastakarkotuksiin.