Viimeinenkin Matthew Perryn kuolemasta syytetty myönsi syyllisyytensä

Frendit-tähti Matthew Perryn kuolemasta on syytettynä yhteensä viisi henkilöä.

”Ketamiinikuningattarena” tunnettu Jasveen Sangha, 42, on maanantaina tunnustanut syyllisyytensä. Häntä syytetään Frendit-näyttelijä Matthew Perrylle tämän kuolemaan johtaneen ketamiinin myymisestä.

Sangha on viides ja viimeinen henkilö, jota syytetään tähden yliannostuksesta johtuneesta kuolemasta, ja joka on tunnustanut syyllisyytensä ja solminut syyttäjien kanssa sopimuksen. Näin vältettiin syyskuuhun suunniteltu oikeudenkäynti.

Sangha myönsi syyllisyytensä viiteen syytekohtaan, mukaan lukien Perryn kuolemaan johtaneen ketamiinin toimittaminen.

Hänen asianajajansa Mark Geragos kommentoi asiaa lyhyesti.

– Hän ottaa vastuun teoistaan, Geragos sanoi.

Syyttäjät ovat kuvanneet Sanghaa "tuotteliaaksi huumekauppiaaksi", joka on tunnettu asiakkaidensa keskuudessa nimellä ”Ketamiinikuningatar”, ja käyttivät tätä termiä usein lehdistötiedotteissa ja oikeudenkäyntiasiakirjoissa.

Perryn kuolemasta nostettiin syytteet viittä henkilöä vastaan. Sangha oli viides ja viimeinen, joka tunnusti syyllisyytensä. Myös kaksi lääkäriä, Salvador Plasencia ja Mark Chavez, tähden henkilökohtainen avustaja Kenneth Iwamasa ja tuttava Erik Fleming ovat myöntäneet syyllisyytensä tähden kuolemaan.

Perry kuoli 54-vuotiaana lokakuussa 2023. Tähden kuolemaan oli syynä ketamiinin aiheuttama akuutti vaikutus. Ketamiini aiheutti sydämen ylirasittumisen ja hengityselimistön lamaantumisen.

Hänen kuolemaansa vaikuttivat myös hukkuminen, sepelvaltimotauti ja opioidivieroitukseen käytettävä buprenorfiini.

Perry löydettiin kotinsa porealtaasta.

Lähde: AP News