Entistä Ison-Britannian yleisurheilumaajoukkueen olympiavalmentajaa Jose Vicente Leiva-Modahlia syytetään useista lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista.

Norjalainen Jose Vicente Leiva-Modahl, 65, on syytettynä useista seksuaalirikoksista. Kaksi tapauksista koskee lapsen raiskausta ja lukuisat muut lapseen kohdistunutta seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä.

Leiva-Modahlia syytetään myös aikuiseen naiseen kohdistuneista seksuaalirikoksista kahta raiskaustapausta myöten.

Väitetyt teot ovat tapahtuneet Englannin ja Walesin valtakunnansyyttäjänvirasto Crown Prosecution Servicen mukaan vuosien 2012–24 välillä ja kohdistuneet samaan henkilöön.

Leiva-Modahl oli tiistaina Manchesterin käräjäoikeudesa 15 minuutin mittaisessa kuulemisessa, mutta käräjätuomari Richard Jepson siirsi asian Manchesterin kruunuoikeuteen. Hän sanoi Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan, että osa syytöksistä oli liian vakavia käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Leiva-Modahl pääsi ehdonalaiseen vapauteen tiukoin ehdoin. Norjalaisen tulee pysyä Warringtonin alueella ja noudattaa ulkonaliikkumiskieltoa kello 21–07. Miehen tulee myös luopua Espanjan passistaan, eikä hän saa olla alle 18-vuotiaiden seurassa ilman valvontaa.

Leiva-Modahl oli aiemmin naimisissa englantilaisen olympiajuoksijan ja Kansainyhteisön kisojen 800 metrin voittajan Diane Modahlin kanssa. Leiva-Modahl on toiminut urallaan Ison-Britannian olympiajoukkueen valmentajana.

Norjalaisen odotetaan vastaavan syytteisiin seuraavassa oikeuskäsittelyssä 18. marraskuuta.