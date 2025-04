Koomikko Russell Brandia syytetään raiskauksesta ja useista muista seksuaalirikoksista

Russell Brandia epäillään useista seksuaalirikoksista, jotka olisivat tapahtuneet vuosina 1999-2005.

Brittikoomikko Russell Brandia, 50, syytetään ainakin raiskauksesta, seksuaaliseen tekoon pakottamisesta sekä pahoinpitelystä, tiedottaa Suur-Lontoon poliisi.

Tiedotteen mukaan kuvaillut teot olisivat tapahtuneet vuosien 1999-2005 välillä ja erillisiä tapauksia epäillään olevan ainakin neljä. Brandiin kohdistuvat syytteet koskevat neljää eri naista.

Tutkintaa johtavan rikosylikomisarion Andy Furphyn mukaan poliisin tutkinta on yhä avoin. Rikostutkijat aloittivat tapauksen tutkimisen syyskuussa 2023 The Sunday Timesin, The Timesin ja Channel 4:n julkaiseman yhteisselvityksen myötä.

Brandin on määrä saapua Westminsterin käräjäoikeuteen Lontoossa 2. toukokuuta.

Vuosina 2010-2012 Brand oli naimisissa laulaja Katy Perryn kanssa.

