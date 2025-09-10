Näyttelijä Eeva Soivio oli kuolleena neljä minuuttia: "Se oli rauhaisaa ja ihanaa"

Näyttelijä Eeva Soiviolla on vastaus kysymykseen, johon kenties jokainen on joskus miettinyt vastausta. Soivio tietää, miltä kuolema tuntuu.

Jo aamulla tuntui oudolta, muistelee näyttelijä Eeva Soivio huhtikuun 20. päivää vuonna 2023.

– Päivässä oli jotakin erityistä. Heti kun heräsin, olin erityisen väsynyt. Tuntui, että lattia jalkojen alla heilui ja oli epävakaa olo, Soivio kertoo Viiden jälkeen -erikoishaastattelussa.

Toisaalta Soivio oli tuohon aikaan pienen lapsen äiti 47-vuotiaana, joten väsymys oli hänelle tavallinen olotila. Tällä kertaa olo oli kuitenkin epänormaali.

Myöhemmin samana päivänä Ryhmäteatterin lavalla hän aloitti esityksen muutaman minuutin monologilla.

– Sen aikana tunsin, että ei se väsymys ja pyörryttäminen häipynytkään.

Hän tunsi, että kohta lähtee taju.

– Mietin vaan, että ehdinkö pois lavalta kulisseihin ja vajota sinne rauhassa, mutta onneksi niin ei käynyt.

"Siellä oli tosi hyvä olla"

Soivio selviytyi monologistaan, jonka viimeisen lauseen hän muistaa hyvin.

"Loppujen lopuksi hänestä ei jää jäljelle yhtään mitään".

– Ja sitten kuolin siihen.

Soivion voimat ehtyivät ja hän rojahti lavalle.

Hän kertoo muistavansa selkeästi hetkensä ”siellä jossain toisaalla”.

– En ole ihan varma, onko tässä meidän todellisuudessamme siihen edes sanoja, mutta se oli todella lempeä, lämmin, hiljainen ja rauhallinen paikka.

Kuolinhetkellä ei näkynyt valoja tai tunneleita.

– Mutta se missä kävin, siellä oli tosi hyvä olla.

Kuolema ei enää pelota

Kun Soivio heräsi, hän oli ollut kuolleena neljä minuuttia. Tätä hän ei aluksi kuitenkaan itse tiennyt – hän luuli vain pyörtyneensä.

Paikalla oli jo ensihoito, joka yritti intuboida häntä.

– Olin jo tullut takaisin ja mietin vaan sitä ihanuutta ja sitä, että miksi minua yhtäkkiä yritetään hukuttaa.

Seuraava tuntemus oli häpeä.

– Minua alkoi aika nopeasti hävettämään, etten ehtinyt pois lavalta ja nyt täällä on minun takiani hirveä hässäkkä.

Kokemus muutti Soivion suhtautumista kuolemaan. Hän sanoo kokevansa suurta tarvetta kertoa kokemuksestaan ja erityisesti siitä, ettei kuolemaa tarvitse pelätä.

Hän sanoo, että kuoleman kokeminen oli hänelle lahja.

– Minulla nyt on tällainen epätahtiin pomppiva sydän, niin sain vähän käydä siellä kättelemässä, että okei, tämä onkin tällainen homma. Että ei tässä ole mitään hätää.

Kardiologi kertoi totuuden

Vielä sairaalassakaan Soivio ei ollut tietoinen, mitä oli todellisuudessa tapahtunut.

Kardiologin sanat kuolemasta kuulostivat täysin absurdeilta.

– Näin näyttelijänä ajattelin, että mikäs elokuva tämä nyt onkaan.

Kyseessä oli niin sanottu ”äkkikuolema”. Sydän oli ollut pysähtyneenä neljä minuuttia.

Hänen on edelleen hankala hahmottaa tapahtunutta. Hän ei itse tykkää ilmaisusta, että on ollut kuolleena.

– Mutta kyllä sitä käytän, että olen kerran kuollut.

