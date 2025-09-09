Hukkuneen varusmiehen sydän pysähtyi useiksi minuuteiksi – Dragsvikin onnettomuus oikeudessa

Yksi varusmiehistä loukkaantui vakavasti vajottuaan veden pinnan alle.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus aloittaa tänään oikeudenkäynnin, jossa käsitellään Raaseporin Dragsvikissä lokakuussa 2023 varusmiehille tapahtunutta onnettomuutta.

Yhdeksän varusmiestä loukkaantui jouduttuaan liian syvään veteen Uudenmaan prikaatin rannikkojääkärien tasokokeessa eli barettimarssilla. Yksi heistä, 19-vuotias nainen, loukkaantui vakavasti vajottuaan veden alle noin kymmeneksi minuutiksi.

Varusmiehet oli kuljetettu veneellä Uudenmaan prikaatin alueelle, jossa heidän oli tarkoitus nousta maihin päästäkseen maaliin. Maihinnousun yhteydessä yksi varusmiehistä vajosi vedenpinnan alapuolelle. Hän oli vedessä noin kymmenen minuuttia.

Syyttäjä vaatii harjoituksen johtajana toimineelle kapteeniluutnantille ja harjoituksen rastinjohtajana toimineelle kersantille rangaistuksia palvelusrikoksesta, törkeästä vammantuottamuksesta ja vaaran aiheuttamisesta. He ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllistyneensä rikokseen.

Syyttäjä katsoo, että venettä kuljettaneen kersantin olisi tullut ymmärtää, että kyseisessä kohdassa on maihinnousun kannalta liian syvää. Lisäksi hän oli käskenyt varusmiehiä ottamaan pelastusliivit pois.

Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) välittämä kuva Raaseporin Dragsvikistä. Uudenmaan prikaatin harjoituksessa syntynyt vaaratilanne johtui Otkesin mukaan siitä, että marssiharjoitusta suorittaneet varusmiehet jätettiin veneestä liian syvään veteen kahlaamaan rantaan.Handout

Kapteeniluutnantin syyttäjä taas katsoo laiminlyöneen velvollisuuttaan varmistaa, että kersantilla on riittävä koulutus ja perehdytys harjoitustehtävään. Syyttäjän mukaan kapteeniluutnantti ei huolehtinut siitä, että kersantilla on riittävän tarkka ohjeistus siitä, missä syvyydessä varusmiesten on tarkoitus poistua veneestä ja millainen merenpohjan tulee olla.

Kersantti käski varusmiehet veteen noin 18,5-26 metriä rantaviivasta. Paikassa oli vähintään 2,14 metriä syvää. Aiemmin keväällä tehdyssä harjoituksessa oli huomattu paikan syvyys, mutta tästä ei ollut tehty niin sanottua poikkeamailmoitusta.

Onnettomuustutkintakeskuksen kuvamateriaalia varusmiehillä olleesta taisteluvarustuksesta ja onnettomuuspaikan syvyydestä.

Harjoitukseen ei myöskään oltu varattu riittävästi henkilöstöä varmistamaan turvallisuutta, Onnettomuustutkintakeskus totesi selvityksessään.

Onnettomuustutkimuskeskuksen mukaan vakavasti loukkaantunut varusnainen oli ollut ennen turmaa onnettomuusrastin alkaessa niin uupunut, että muut ryhmän jäsenet olivat lähes joutuneet nostamaan hänet veneeseen.

Onnettomuuden seurauksena hukkuneena ollut nainen sai sydänpysähdyksen ja syvän hypotermian. Hänen verenkiertonsa saatiin palautettua elvytystoimenpiteillä noin 35 minuutin kuluttua.