Navetasta löytynyt nälkiintynyt kissanpentu oli kuolemaisillaan, kun Jalosen perhe pelasti ja taisteli sen elävien kirjoihin – "Koko perhe ollaan itketty ja raivottu vuorotellen"

Toinen pentu katosi – todennäköisesti kuoli nälkään

Taistelu elämästä

Ruokaa tunnin välein

Kissa sai Jalosilta pysyvän kodin

Kissanpennun hoivaaminen jatkuu edelleen, mutta pahin on jo takana.

– Tällä hetkellä kissa on elämänsä voimissa. Se riehuu ja kiipeilee ja on kokoajan jonkun sylissä. Kissa on tosi pirteä ja leikkisä, Jalonen kuvailee kissan nykytilaa MTV Uutisille.