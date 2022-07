Nashville Predators ällistyi Joakim Kemellin tilanteesta: "En voi uskoa"

– Olimme rankanneet hänet kärkikymmenikköömme, ja 17:ntenä tilanne oli varsin hyvä. Emme ajatelleet, että hän olisi siellä. Se oli pienoinen yllätys meille, mutta hänen saamisensa on ehkä hyvä alku ensi kauteen.

– Hän on todella vahva jaloillaan, hän osaa pelata ruuhkassa, ja hänellä on erinomainen laukaus. Hänellä on kyky kärkikuusikkoon (kahteen ensimmäiseen ketjuun) ja kyky tuottaa NHL:n tasolla, Kealty kehaisi.