Teksasilainen maanviljelijäpariskunta hieraisi torstaiaamuna silmiään, kun avaruushallinto Nasan tutkimuslaite teki yllätysvierailun heidän viljapellolleen.

Teksasilaiselle maatilalle saapui torstaina miljoonaluokan mysteeri, kun kurssiltaan harhautunut Nasan jättipallo lipui Ann ja Hayden Walterin pellon ylle.

Teleskoopilla varustettu avaruustutkimusluotain oli laukaistu ilmaan Columbia Scientific Balloon Facility -keskuksesta New Mexicosta.

Walterit kuvasivat medialle vekotinta suureksi laskuvarjomaiseksi palloksi, joka leijui hiljaisesti heidän tilansa yllä ja putosi pian pellolle.

Ann Walter kertoi Facebookissa soittaneensa ilmestyksestä Hale Countyn sheriffinvirastoon, joka vahvisti, että kyseessä oli Nasan miehittämätön laite.

Nasan tiimi oli tässä vaiheessa jo etsintäpuuhissa ja yrittämässä saada laitettaan takaisin.

Harhautumisen syy mysteeri

Pallo oli ennen epäonnista laskeutumistaan kuljettanut laitteistoaan noin 36 kilometrin korkeudessa keräten tärkeää tieteellistä dataa tutkijoille Lowellissa New Mexicossa.

Syytä siihen, miksi laite tippui maahan, ei tiedetä.

Tapaus sattui samaan aikaan hallituksen sulun kanssa, joka jätti monet Nasan toimistot tyhjiksi, muun muassa brittilehti Daily Mail kertoo.

Traktorin kokoinen tutkimuslaite kuvaa avaruutta

Teleskoopin nimi on PICTURE-D, ja se painaa noin 680 kiloa ja on 4,3 metriä pitkä ja 1,2 metriä leveä.

Nasan mukaan sen on tarkoitus nousta ilmakehän reunalle, jossa se voi ottaa kuvia avaruudesta ilmakehän häiriöiden ulkopuolella.

Projekti on saanut seitsemän miljoonan dollarin viisivuotisen rahoituksen Nasan Astrophysics Research and Analysis -ohjelmasta.