Yhdysvaltain senaatti ei päässyt sopuun, liittovaltion hallinnon sulku alkamassa lähitunteina.
Yhdysvalloissa liittovaltion hallinnon sulku on alkamassa lähitunteina. Yhdysvaltain senaatin viimeiset pyrkimykset päästä sopuun sulun estävästä rahoituksesta kaatuivat tiistaina paikallista aikaa.
Liittovaltion hallinnon toimintojen osittainen sulkeminen on alkamassa Washingtonin aikaa puoliltaöin tiistain ja keskiviikon välisenä yönä eli Suomen aikaa aamuseitsemältä keskiviikkona.
Sulku pysäyttää ei-välttämättömiä toimintoja, minkä lisäksi satojatuhansia virkamiehiä jää tilapäisesti ilman palkkaa ja monien sosiaaliturvaetuuksien maksaminen keskeytyy.