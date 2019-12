Nämä vaihtoehdot ovat al-Holin leiriltä Suomeen tuoduilla orpolapsilla – tulevat olosuhteista, joissa ovat saattaneet traumatisoitua

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan lapset tulevat Suomeen olosuhteista, joissa he ovat saattaneet jo traumatisoitua.

– Suomessa edetään, kuten edettäisiin muidenkin vastaavien tilanteiden kanssa. Käytännössä kunnan lastensuojeluviranomaiset vastaavat selvittelystä, kun kyseessä ovat orpolapset. Tarpeen mukaan myös terveyspalvelut, riippuen siitä, mikä lasten kunto on, kertoo johtaja Tuija Kumpulainen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Kumpulainen ei voi vahvistaa leiriltä tuotujen lasten tämänhetkistä fyysistä kuntoa tai sitä, missä he ovat tällä hetkellä.

Lastensuojelu arvioi lasten jatkovaihtoehdot

Lastensuojeluviranomaisen tehtävänä on arvioida, mikä on lasten kannalta heille paras sijoituskohde. Vaihtoehtoja on Kumpulaisen mukaan monia, ja ne ovat al-Holin leirltä tuleville samoja kuin kenelle tahansa orvolle.