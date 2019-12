"Lasten kannalta on tärkeää, että he saavat rauhassa palata arkeen" – Helsingin lastensuojelussa varaudutaan Syyriasta palaavien lasten auttamiseen

Helsingin lastensuojelulla on pitkä kokemus eri kriisialueilta saapuneiden lasten tukemisessa. Useassa muussakin kunnassa on varauduttu mahdollisten palaajien auttamiseen, koska vielä ei tiedetä, mihin kaupunkiin tai kuntaan palaajat asettuvat. Joka tapauksessa lapsia pyritään auttamaan mahdollisimman piilossa julkisuudelta.

– Olemme koonneet yhteen sosiaali- ja terveystoimen palveluita ja varautuneet järjestämään tarvittavat palvelut sujuvasti ja oikea-aikaisesti. Meillä on käytössä kaikki sosiaali- ja terveystoimen yksiköt tässä tilanteessa. Lapsen ja mahdollisen äidin palvelutarve arvioidaan yksilöllisesti, selittää Helsingin lastensuojelujohtaja Saila Nummikoski.

Luotettavan aikuisen tuki tärkeä lapsen kuntoutumiselle



Useassa muussakin kaupungissa on varauduttu palaajiin, koska vielä ei ole selvää, mihin palaajat sijoittuvat.

Helsinkiin on aiemminkin tullut lapsia konflikti- ja sota-alueilta. Heidän tiedetään tarvitsevan erityistä tukea.

– Ehkä kaikkein tärkeintä kaikkien lasten kanssa on se, että lapsella on vakaa ja turvallinen arki ja hänellä on luotettava ja läheinen aikuinen tukena. Kaikki kuntoutuminen pohjautuu tähän, muistuttaa Nummikoski.