Nämä ovat Suomeen kohdistuvat riskit ja uhat – asiantuntijan mukaan tilanne on ennakoimaton: "Kaikkeen ei voi varautua"

– Kansallista riskiarviointia on tällä kerta tehty tilanteessa, jossa Venäjä on hyökännyt Ukrainaan ja sota jatkuu. Myös Suomen Nato-hakemus on edelleen prosessissa. Voi sanoa, että meidän turvallisuusympäristömme on muuttunut merkittävästi, sanoo sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiä.