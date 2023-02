Ministeriön uusi riskiarvio: Venäjän hyökkäyssota vaikuttaa Suomeen merkittävästi ja pitkäaikaisesti

Arviossa on esitelty kaikkiaan 21 erilaista yhteiskuntaan kohdistuvaa uhkamallia tai häiriötilannetta. Niiden vaikutuksia on arvioitu seitsemästä eri näkökulmasta, joita ovat muun muassa sisäinen turvallisuus, puolustuskyky, talous, henkinen kriisinkestävyys sekä sisäinen turvallisuus.

Edelliseen, vuonna 2018 julkaistuun, riskiarvioon verrattuna Venäjän vaikutusta käsitellään nyt useammassa osiossa. Venäjän vuosi sitten aloittama hyökkäys Ukrainaan on raportin mukaan epävakauttanut Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista toimintaympäristöä merkittävästi ja pitkäaikaisesti.

– Venäjä on yhä valmiimpi loukkaamaan valtioiden suvereniteettia ja ajamaan omia turvallisuuspoliittisia intressejään aiempaa häikäilemättömämmin, raportissa todetaan.

Suomeen ei kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa

Lähialueen sotilaallinen tilanne on tällä hetkellä rauhallinen, eikä Suomeen kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa, raportissa todetaan. Sotilaallisella voimankäytöllä katsotaan olevan kaikkein vakavimmat vaikutukset yhteiskuntaan, kun vertaillaan eri häiriötilanteiden vaikutuksia.

Suomen Nato-jäsenyydestä raportti toteaa, että toteutuessaan jäsenyys lisää sekä Suomen että Itämeren alueen turvallisuutta ja vakautta. Nato-jäsenyyden myötä Suomi on myös osa Naton yhteistä puolustusta ja puolustusliiton sopimuksen viidennen artiklan mukaisten turvatakuiden piirissä.

Disinformaatio uhka demokratialle

Suomen osalta disinformaatiota on raportin mukaan levitetty muun muassa hallituksen päätöksistä, kansalaisten oloista ja kohtelusta sekä viranomaistoiminnasta. Lisäksi esimerkiksi Suomen historiaa koskevia faktoja on vääristelty ja tapahtumista on levitetty disinformaatiota.